S. Marinella. Partito Democratico, Sinistra Democratica e Partito Socialista fanno squadra in maggioranza

SANTA MARINELLA – Si è svolto, recentemente, un incontro tra le forze politiche del Partito Democratico, Sinistra Democratica e il Partito Socialista di S. Marinella.

“L’incontro – spiegano in una nota congiunta le tre forze politiche – è servito principalmente per fare una analisi del momento che il Paese sta vivendo e le inevitabili ripercussioni che questa pesante situazione si riflette sulla vita quotidiana di ognuno di noi. Nel salutare, in maniera favorevole, questo primo approccio come metodo di lavoro, le forze politiche presenti hanno altresì esposto e fatto considerazioni sul momento politico e amministrativo che sta attraversando la città di S. Marinella. E’ cosa risaputa che le precedenti Amministrazioni hanno portato il Comune al fallimento, con tutte le conseguenze che ciò ha comportato e che ancora pesa, a distanza di due anni, sulle spalle dei cittadini in termini di tasse e di freno per l’impossibilità di attuare un sano rilancio economico, necessario per guardare al futuro con uno sguardo ottimistico. E’ necessario, in uno spirito costruttivo, approfondire gli argomenti che mano a mano si presentano, e se possibile, suggerire soluzioni o aggiustamenti nell’esclusivo interesse della città. Alcune criticità sono emerse, come ad esempio il problema della farmacia Comunale, la raccolta differenziata e la pulizia di S. Marinella/S. Severa, una carenza di decoro e inoltre una insufficiente disciplina sociale che passi anche attraverso una rivisitazione dell’organico della polizia municipale. Tutti argomenti da trattare con equilibrio con lo scopo, dichiarato, di arricchire qualitativamente il lavoro che questa Amministrazione sta facendo”.

“E’ stato un primo approccio del tutto positivo – concludono – c’è l’impegno comune di proseguire su questa strada dopo aver riferito ai propri gruppi dirigenti, le impressioni ricevute”.