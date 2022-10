S. Marinella. Parte a Santa Severa la raccolta porta a porta del vetro

SANTA MARINELLA – Nei giorni scorsi il sindaco Pietro Tidei e il capogruppo di maggioranza Andrea Amanati hanno comunicato alla cittadinanza che prossimamente sul territorio di Santa Marinella sarebbero state rimosse le campane del vetro. La data ufficiale è sempre più vicina e nei prossimi giorni la squadra competente inizierà a raccogliere i contenitori a Santa Severa.

“Sta partendo la campagna informativa sul ritiro del vetro e metallo porta a porta e nei prossimi giorni sarà possibile trovare esposti gli avvisi su ciascuna campana del vetro dislocata sul territorio, che sarà via, via rimossa” spiega il primo cittadino.

Il kit del vetro sarà consegnato gratuitamente all’utente che provvederà a contattare il numero verde 800 774466, dalle ore 9:30 alle 12:30 dal lunedì al sabato; in alternativa si può recare all’ecosportello in Piazza Civitavecchia.

“I contenitori saranno consegnati a domicilio, insieme ad un opuscolo informativo sulle modalità di conferimento – ha aggiunto il consigliere Amanati – A giorni sarà resa pubblica la data ufficiale del ritiro settimanale. Qualora la persona non fosse presente presso il proprio domicilio al momento della consegna, sarà lasciato un avviso con indicazioni precise su come procedere al ritiro del kit. Congiuntamente alla consegna, sarà redatto apposito verbale con i dati dell’utenza. Gli opuscoli informativi saranno due, uno indicherà come effettuare un corretto conferimento della raccolta differenziata e l’altro riporterà un elenco con tutti i prodotti e gli oggetti comuni che, con indicazione esatta, potranno essere conferiti”.