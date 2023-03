S. Marinella. Ordinanza di fermo cantieri per Open fibra

SANTA MARINELLA – “Ancora una volta sono stato costretto a sospendere con una ordinanza i lavori di scavo e posa in opera dei cavi a cura di Open Fibra perchè nonostante le promesse fatte quando avevamo nuovamente autorizzato la ripresa dei lavori seguitano, ad essere troppe le inadempienze commesse dalle imprese”.

A parlare è il Sindaco Pietro Tidei, che spiega: “Come sempre si tratta di una decisione presa a tutela della sicurezza e della incolumità dei cittadini e al solo scopo pertanto di non creare all’interno del centro urbano situazioni di disagio e peggio di potenziale pericolo per gli automobilisti e i pedoni Purtroppo alla ripresa dei lavori si sono riscontrate numerose problematiche viarie relative proprio a questi cantieri di scavi e in particolare , tanto per citare alcuni esempi nei pressi di via Via Cicerone, e via Giulio .Cesare e parzialmente in via Volta, il riempimento degli scavi realizzati si è “svuotato” tanto da creare dei solchi che, potenzialmente e soprattutto per i mezzi a due ruote, potevano comportare pericoli seri . In via delle Colonie, a seguito della fresatura, si è constatato che sono fuoriusciti i “cavi” appena posizionati per la fibra ottica. Oltre a quanto detto sono pervenute molte segnalazioni da parte dei cittadini della zona di via Etruria, in particolare in via Fiesole e in via Populonia non è stato ripristinato il marciapiede è stato trinciato un cavo telefonico, con le inevitabile conseguenze e disservizi dal caso. E’ stato poi verificato che all’interno del parco pubblico c’era la presenza di tombini delle fibre ottiche posti con troppo dislivello rispetto al manto stradale . Anche la polizia locale ha segnalato altri disagi come calcinacci lasciati in terra, scavi non richiusi. In via Giulio Cesare la caduta in terra di un motociclista sembra essere stata causata proprio dalla presenza di detriti non rimossi dopo gli scavi”.

“Insomma – conclude Tidei – un quadro che si commenta da se e sul quale non era certo possibile soprassedere Per questo le opere di scavo di Open Fibra non potranno essere ripristinate se prima a spese delle imprese non saranno eseguiti tutti gli interventi di messa in sicurezza del manto stradale dei marciapiedi e in tutte le zone segnalate dagli uffici tecnici del comune”.