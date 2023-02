S. Marinella. Nuovi interventi sul territorio di Santa Severa

SANTA MARINELLA – Negli ultimi giorni numerose sono state le opere di riqualificazione e valorizzazione avviate su tutto il territorio comunale.

“Come già annunciato – affermano il sindaco Pietro Tidei, il consigliere comunale Andrea Amanati e l’assessore alle attività produttive Emanuele Minghella – questa amministrazione sta avviando molteplici interventi non solo a Santa Marinella, con la recente opera di messa in sicurezza del manto stradale in varie zone della città e con l’inaugurazione di Piazza Trieste, anche a Santa Severa su alcuni tratti danneggiati dal tempo e pericolosi per la circolazione di automobilisti e pedoni. Negli ultimi giorni è stata completata l’opera sul lato mare di via dei Fenici, così come su via Paolo Borsellino fino all’intersezione con via Arno e tutto il tratto che termina in prossimità della via Aurelia. Inoltre con un contributo del Ministero degli Interni del valore di 30 mila euro sarà possibile intervenire su via V. Veneto, in entrambi i lati della strada, per mettere in sicurezza la pavimentazione, oggi sconnessa in alcune parti per la presenza delle radici”.

“Dopo il recente bel lavoro eseguito nella caratterista piazza Trieste di Santa Marinella – aggiungono – è nostra intenzione valorizzare in tempi brevi anche la caratteristica Piazza Roma per restituire ai santaseverini un punto di riferimento e di aggregazione che sia accogliente e sicuro. Tecnici e agronomi sono già al lavoro per verificare la staticità e la salvaguardia dell’apparato radicale degli alberi di pino che dovranno essere ancorati al terreno per evitare un successivo possibile crollo. La fase successiva sarà poi la messa in sicurezza del manto stradale fino ad oggi compromesso dalle radici degli alberi che andrà a completare l’opera di valorizzazione del decoro urbano di piazza Roma”.