S. Marinella. Nuovi interventi di asfaltatura sul territorio comunale

SANTA MARINELLA – “Dal 20 novembre prenderà il via l’asfaltatura del manto stradale sul territorio comunale di Santa Marinella e Santa Severa”. Lo annuncia il sindaco Pietro Tidei.

I nuovi interventi riguarderanno Santa Severa, con l’asfaltatura da via Veneto a via G. Lucina, via Innocenzo XI, Piazza Pyrgi e via degli Etruschi.

Entro dicembre al Parco Cuffaro, in zona Maiorca, saranno installati giochi inclusivi per bambini disabili e normo dotati, per l’importo di circa 60 mila euro.

“Da venerdì prossimo, invece – fa sapere Tidei – verranno effettuati interventi capillari di manutenzione ordinaria sulle strade di via Ponte Nuovo, in attesa che l’Acea entro l’anno concluda la fase finale della stessa strada, nonché l’attraversamento dell’Aurelia di fronte alla Casina Trincia, la discesa del ponte ferroviario di via dei Fiori, la messa in sicurezza e manutenzione del ponte di via Punico, alcuni marciapiedi su via Etruria angolo via Saffi, via Flaminia Odescalchi, con incrocio via Padre Lorenzo ed infine la sistemazione definitiva per la sistemazione definitiva di piazza Trieste, senza abbattimento dei pini e la sostituzione di quelli mancanti. Finalmente entro dicembre inizieranno i lavori per il completamento di via delle Colonie da molti definita “la Salerno-Reggio Calabria”, un risultato atteso da anni. L’amministrazione va avanti mentre l’opposizione fa solo proteste e demagogie”.