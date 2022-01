S. Marinella. Nuovi giochi inclusivi al parco Maiorca sud

SANTA MARINELLA – Un altro parco pubblico di Santa Marinella sarà a breve riqualificato con l’installazione di nuovi giochi inclusivi per bambini.

La scelta questa volta è ricaduta sul parco Maiorca Sud nel popoloso rione a nord della cittadina. L’iniziativa è stata resa possibile grazie al lavoro svolto dal consigliere delegato al verde Jacopo Iachini che, con l’ausilio del geometra della Santa Marinella Servizi Oliviero di Giustino, ha redatto un progetto e partecipato con grande tempismo ad un bando promosso dalla Regione Lazio.

Santa Marinella è stato uno dei 10 comuni del Lazio che ha ottenuto quasi 30 mila euro di finanziamenti che potranno essere totalmente utilizzati per sostituire i giochi in legno ormai in massima parte fatiscenti presenti nel paco Maiorca Sud con nuovi giochi inclusivi.

Con questo termine s’intende un’attrezzatura che potrà essere utilizzata da una vasta gamma di utenti anche bimbi aventi diverse abilità, senza adattamenti particolari, senza progettazioni speciali. Un plauso all’operato del consigliere Iachini è arrivato anche dal sindaco Pietro Tidei: “Anche con questa iniziativa sta proseguendo, speditamente l’opera di riqualificazione di tutte le aree verdi e dell’impiantistica comunale. Progetti che stiamo portando avanti sempre dimostrando grande sensibilità anche nei confronti di tutte le fasce sociali, soprattutto le più fragili, perché vorremo che Santa Marinella diventasse sempre più, anche nei suoi spazi aperti e pubblici una città senza barriere e dunque sempre più inclusiva”.