S. Marinella. Novembre, mese di asfaltatura

SANTA MARINELLA – Prosegue dell’Amministrazione Tidei e del delegato Andrea Amanati per il lavoro di asfaltatura delle vie cittadine. Di seguito un report inviato dal Comune sullo stato dei lavori.

Lavori terminati:

Via Cicerone

Strada Statale Aurelia (parte)

Via N. Sauro

lungomare Marconi (parte)

Via Battisti (parte)

Cantieri in partenza dal 3 novembre finanziamento dalla Regione Lazio per 150.000 Euro

Via Battisti dal civico 7 incrocio Via Odescalchi

Via Aurelia dal civico 452 fini all’incrocio con Via Battisti

Via Ruccellai/Pirgus dall’incrocio con via Cicerone a Via Grandi

Via della Libertà dalla SS Aurelia a Via della Repubblica

Via della Monacella da Via Cartagine a via dei Balivi (Santa Severa)

Astral ditta Ortana Asfalti Sopralluogo previsto il 3 novembre avvio degli interventi 8 novembre

SS Aurelia da via Punico a Via dei Bassanini

SS Aurelia da via Della Repubblica a via Conciliazione

(esclusi i parcheggi per creare meno disagi, fermo restando la manutenzione delle buche o altro ivi presente)

Lavori in esecuzione dall‘8 novembre

Via Punico da sovrappasso FF SS alla Rotonda presso “Bar dei Pini”

Via Diaz tratto finale direzione via delle Colonie

Via Colfiorito (Rimozioni dossi causati dalla presenza delle radici dei pini)

Lavori in esecuzione dall’11 novembre

Via Giulio Cesare da via Crescenzio a Via Fermi

SS Aurelia da via Punico a via Garibaldi

Via delle Colonie da via Punico a via D’Annunzio

Via Fermi da via Giulio Cesare a via Cicerone

Via Tanaro

Via Conti di Galeria da via Piave a via Veneto

Lavori in esecuzione dal 15 novembre

Via degli Etruschi da via Aurelia al supermercato

lungomare Pyrgi da via Olimpo a via Tirreno

Via dei Fenici alta

Via del Tirreno da Aurelia alla Piana

Via Fermi da via Oberdan a via d’Annunzio

Via Fermi da via Pascoli a via d’Annunzio

Via Volterra lato mare da via Aurelia a via Etruria