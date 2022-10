S. Marinella. Nasce il Comitato “Per la difesa ed il restauro della passeggiata”

SANTA MARINELLA – Il Comitato Promotore “Per la difesa ed il restauro della passeggiata” invita i cittadini a partecipare all’assemblea pubblica, il 15 ottobre alle ore 17,00 presso la sala del camino della Chiesa di S. Giuseppe, per conoscere gli aspetti strutturali ed economici del project financing sulla passeggiata.

“Come già anticipato precedentemente – si legge in una nota del Comitato – il project stravolge l’attuale struttura della passeggiata degli anni Trenta (vincolata come bene storico-architettonico), deturpa il paesaggio costiero e sottrae spazi alla fruizione collettiva. Le costose strutture previste sono ad esclusivo vantaggio del privato che gestirà bar, ristorante e stabilimento extralusso per vent’anni. La proposta non comporta per la città alcun vantaggio, sia dal punto di vista economico che di disponibilità del bene comune. Auspichiamo la partecipazione dei cittadini perché la Passeggiata e la sua gestione riguarda tutti noi e le future generazioni”.