S. Marinella. Marino: “Pulizia e decoro: bisogna cambiare passo”

SANTA MARINELLA – “Questa mattina siamo stati al Parco di piazza unità d’Italia per raccogliere sporcizie e rifiuti abbandonati senza che nessuno degli addetti alla pulizia cittadina per più di 15 giorni si degnasse a fare qualcosa. A Santa Marinella in termini di pulizia e decoro bisogna cambiare passo!”

A parlare è il candidato Sindaco Stefano Marino afferma a tal proposito: “Mentre tutti parlano di risultati elettorali per imporre o consolidare le proprie posizioni, la lista civica #IoAmoSantaMarinella si occupa di uno dei problemi che attanagliano la nostra cittadina ormai da troppo tempo: la pulizia e il decoro. È evidente come ai cittadini interessi molto di più la cura delle proprie città a differenza di grandi discorsi che poi non trovano applicazione nelle attività quotidiane delle amministrazioni comunali. La lista civica #IoAmoSantaMarinella è nata anche per offrire un nuovo approccio sul come portare avanti l’attività politica e amministrativa”.