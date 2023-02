S. Marinella. Marino: “Incendio a Piazza Civitavecchia, l’Amministrazione aiuti i commercianti”

SANTA MARINELLA – La lista civica #IoAmoSantaMarinella chiede all’amministrazione comunale di aiutare i soggetti coinvolti nell’incendio del negozio a Piazza Civitavecchia, in particolare i piccoli commercianti, sostenendoli nella difficile trafila della burocrazia.

A tal proposito il candidato Sindaco Stefano Marino afferma: “Chiediamo al sindaco di attivarsi per reperire le risorse necessarie affinché possa, in sinergia con gli enti e gli attori principali coinvolti nella vicenda, accelerare il ripristino delle condizioni di sicurezza almeno ambientali oltre a dare un doveroso supporto a chi ha subito direttamente e indirettamente un danno da questo evento. Il sindaco è il primo cittadino e non uno sceriffo!”