S. Marinella. Marino: “Degrado ed abbandono all’evidenza di tutti”

SANTA MARINELLA – “Ieri, 25 aprile, abbiamo fatto due passi alla passeggiata di Santa Marinella: nelle foto si riescono a comprendere le condizioni in cui versava: fioriere distrutte, sporcizia ovunque, cestini rotti e pericolosamente pericolanti, pavimentazione rovinata e ringhiere arrugginite. Un luogo che dovrebbe essere il nostro biglietto da visita per i turisti e per tutti coloro che sono di passaggio nella nostra cittadina, ridotto in condizioni pessime all’inizio della bella stagione”.

A parlare è il candidato Sindaco Stefano Marino, che commenta: “Degrado ed abbandono all’evidenza di tutti: cosa avranno pensato i tanti visitatori che venivano per la prima volta nella nostra cittadina? Ritorneranno di nuovo a Santa Marinella? Con Stefano Marino Sindaco, e la lista civica #IoAmoSantaMarinella, tutto ciò non accadrà più: non ce lo possiamo più permettere!”.