S. Marinella. L’Unione Inquilini e D’Emilio: “Quando mai un sindacato deve protocollare le proprie proposte?”

SANTA MARINELLA – Dall’Unione Inquilini Civitavecchia riceviamo e pubblichiamo:

“L’assessore D’Emilio si rende ridicolo quando chiede ad Unione Inquilini di protocollare le proprie proposte. Quando mai un sindacato deve protocollare le proprie proposte? Confonde inoltre il ruolo istituzionale che lo riguarda, perché le proposte devono partire innanzitutto dall’amministrazione, in questo caso dal suo assessorato, competente alle politiche per il sociale.

Tuttavia è stato distratto oppure non sa ascoltare perché di proposte ne abbiamo fatte tante insieme al Comitato in merito alla precarietà abitativa a Santa Marinella.

A suo beneficio, ribadiamo qui la richiesta più urgente e necessaria: dopo i primi 8 alloggi consegnati, vengano assegnati entro maggio gli altri 12 alloggi di via Elcetina agli aventi diritto in graduatoria, come è stato annunciato dal Sindaco.

Sono immobili in proprietà di Ater, acquisiti con i finanziamenti della Regione per l’edilizia residenziale pubblica, che necessitano di alcuni lavori per essere ultimati. Perciò l’assessore provveda in tempo perché ci sono ancora 70 famiglie che attendono la casa. Gli ricordiamo che questo è compito suo, vuole anche che protocolliamo la richiesta magari in carta bollata?”

Unione Inquilini Civitavecchia