S. Marinella. Lista Tidei: “No al consumo di suolo”

SANTA MARINELLA – “Avevamo raccontato ai nostri numerosi elettori che non avremmo più tollerato il consumo di suolo, che questa consiliatura non sarebbe stata quella dei palazzinari e della cementificazione di un territorio che ha bisogno non di case ma di servizi. Oggi ci viene presentata la possibilità di continuare ad edificare sotto l’egida dell’edilizia popolare. Tutto bene se no fosse che già è stato chiesto a questo Consiglio comunale di consentire a chi avesse acquistato il solo diritto di superficie del proprio alloggio di diventarne proprietario a tutto tondo, acquistando anche la quota parte del terreno”.

Lo dichiarano in una nota i consiglieri comunali Patrizia Befani, Roberto Angeletti, Danila Verzilli e Jacopo Iachini con gli assessori Roberta Gaetani ed Andrea Bianchi, che aggiungono: “Questa operazione si è mistificata dietro un presunto senso di regolarità e gestione dei diritti, mortificando il mercato immobiliare libero e consentendo a chi avesse avuto i requisiti per acquistare in edilizia economica e popolare di dare corso ad una vera e propri speculazione a danno di terreni con finalità pubbliche. Non ci presteremo di nuovo a questi giochetti e non approveremo più norme di favore per nessuno. Bene ogni operazione destinata a favorire le famiglie svantaggiate, specialmente su temi forti come il diritto alla casa. Un fermo no ad ogni attività speculativa, no agli interessi dei palazzinari, no ad ogni aggressione al patrimonio pubblico del Comune di Santa Marinella e della Regione Lazio”.