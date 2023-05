S. Marinella. Lista Fiorelli: “Tidei manipola la verità dei fatti a suo uso e consumo”

SANTA MARINELLA – Dalla lista civica “Fiorelli Sindaco” riceviamo e pubblichiamo:

“Con la sua solita spregiudicatezza il “di nuovo candidato” Tidei prende in giro le istituzioni, il mondo dell’informazione e i cittadini raccontando le sue verità di comodo.

Come segnalato alle autorità preposte dal consigliere Roberto Angeletti, in barba ai comportamenti corretti stabiliti dalle norme vigenti per lo svolgimento della campagna elettorale, Tidei sta attuando, sia tramite il suo profilo Facebook, sia utilizzando il suo ruolo istituzionale, una costante propaganda elettorale mascherata da comunicazione istituzionale a base di annunci roboanti, inaugurazioni dell’ultimo mese, delibere dell’ultimo minuto, conferenze stampa di presentazione di progetti che esistono solo sulla carta.

Considerato che per la legge 28/2000 sulla Par condicio “si ritengono vietate tutte le attività informative dirette essenzialmente a proporre un’immagine positiva dell’Ente, delle sue istituzioni e dei suoi organi, allo scopo di legittimarne l’operato svolto o enfatizzarne i meriti, arrecando agli altri candidati un evidente pregiudizio e un notevole svantaggio competitivo”, e che la Corte Costituzionale ha stabilito “che i singoli titolari di cariche pubbliche che sono anche soggetti pubblici elettorali possono svolgere attività di comunicazione politica solo al di fuori dell’esercizio delle proprie funzioni istituzionali e compiere attività di propaganda purché a tal fine non siano utilizzati mezzi, risorse, personale e strutture assegnati alle pubbliche amministrazioni”, il consigliere Angeletti, in data 13 aprile 2023, ha legittimamente chiesto che fosse ripristinata la legalità democratica necessaria per una libera e corretta competizione elettorale, per rispetto dei candidati Clelia Di Liello, Stefano Marino e Domenico Fiorelli che stanno svolgendo una campagna civile basata sui programmi, e soprattutto per rispetto dei cittadini di Santa Marinella e Santa Severa che non meritano di essere presi in giro.

A seguito dell’istruttoria eseguita, il Corecom ha intimato a Tidei la “rimozione dei post dalla predetta pagina”, essendo la stessa intestata appunto al Sindaco. In data 14 aprile 2023 Tidei ha risposto comunicando in primo luogo la modifica dell’intestazione cella pagina Facebook, non più riferibile al Sindaco, ma al “Candidato Sindaco”, ed inoltre impegnandosi “a non effettuare comunicazioni video dalla sede istituzionale, né a menzionare l’amministrazione laddove può essere configurato il contesto come comunicazione elettorale”, qualificando il proprio comportamento quale “adeguamento spontaneo”. Quindi nessuna legittimazione del suo operato, ma un suo “ravvedimento” spontaneo.

Ovviamente quando si parla di Tidei tra il dire e il fare c’è di mezzo il mare, e dopo aver assicurato all’organismo di controllo, nero su bianco, che avrebbe tenuto un comportamento corretto, ha continuato a usare mezzi, risorse, personale e strutture assegnati alle pubbliche amministrazioni per le attività di propaganda elettorale.

A seguito di una successiva segnalazione del consigliere Angeletti, il Corecom ha di nuovo avviato un procedimento di contestazione a Tidei, il quale, udite udite, ha negato di aver svolto riunioni in aula consiliare con i balneari, per la presentazione della città del surf, e per altre iniziative, aggiungendo che “se poi questa presentazione sia finita su qualche testata locale (e sulla sua pagina Facebook, aggiungiamo noi), non può essere addebitata al sottoscritto ma alla volontà del proponente di far conoscere alla città quel progetto”. Strano che i quotidiani, telematici e non, il giorno dopo scrivevano “lo annuncia il candidato sindaco Tidei a seguito della presentazione ufficiale che si è svolta nell’aula consiliare”. Giornalisti militanti o il “di nuovo candidato” Tidei che se la canta e se la suona come gli pare? Noi optiamo per la seconda ipotesi, per questo stiamo raccogliendo tutta la documentazione necessaria.

La spregiudicatezza e l’arroganza con cui Tidei si fa beffa delle istituzioni, del mondo dell’informazione, e dei cittadini definiscono la sua caratura e la credibilità dei suoi annunci dell’ultimo minuto, il 14 e 15 maggio Santa Marinella e Santa Severa hanno la possibilità di cambiare scegliendo un Sindaco e un modo di amministrare diverso”.

Lista civica “Fiorelli Sindaco”