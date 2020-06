S. Marinella. L’Avv. Mereu: “Patrizia Befani estranea ai fatti”

SANTA MARINELLA – Dall’Avvocato Lorenzo Mereu riceviamo e pubblichiamo:

“In relazione agli articoli di stampa indicati sinteticamente in oggetto, in nome e per conto della sig.ra PATRIZIA BEFANI, che mi ha conferito ampio mandato, significo quanto appresso.

Gli articoli che sono stati pubblicati sui diversi quotidiani (sia cartacei che on line) sono stati redatti cercando di coinvolgere la mia assistita in una vicenda penalistica a cui, da quanto mi risulta, è totalmente estranea.

Gli articoli in parola, infatti, utilizzando toni scomposti ed allusivi, cercano di dimostrare una sorta di responsabilità della sig.ra BEFANI per condotte che, per la verità, la medesima mai ha posto in essere.

La vicenda è ancora in fase di indagine e deve quindi essere oggetto di specifica verifica da parte degli organi preposti, le cui conclusioni contrariamente al contenuto allusivo degli articoli in parola (redatti forse in maniera affrettata e senza le dovute verifiche) sono tutt’altro che scontate.

La sig.ra BEFANI che, tra l’altro, abita nell’appartamento, ove si sarebbero verificati i fatti, solamente da due anni e che è totalmente estranea alla vicenda citata, ritenendo che gli articoli in parola siano gravemente offensivi del suo onore e del suo decoro, adirà tempestivamente e senza indugio le competenti Autorità per la sua migliore tutela”.

Avv. Lorenzo Mereu