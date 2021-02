S. Marinella. Lavori in notturna su via delle Colonie

SANTA MARINELLA – Si avviano a conclusione i lavori che hanno condizionato il traffico all’intersezione tra via delle Colonie, via IV novembre e via Valdambrini. Si è trattato di provvedere all’ultimazione delle opere dedicate alla viabilità di via delle Colonie, sospese per troppo tempo.

“Adesso chiediamo un’ulteriore ed ultimo contributo di pazienza ai cittadini ed agli automobilisti – dice il Sindaco Pietro Tidei – avendo la necessità di realizzare il tratto di conduttura per consentire il deflusso delle acque meteoriche nel fosso di Santa Marina Morgana. Quindi si tratterà di realizzare uno scavo lungo via Valdambrini. Per ovviare al disagio abbiamo proposto all’impresa appaltatrice di impiegare le maestranze in orario notturno e per questo abbiamo una deroga al divieto di circolazione ed attività dalle 22 alle 5 del mattino. Proprio quello sarà l’orario in cui intendiamo chiudere al traffico la zona interessata dal cantiere nel periodo che andrà dal giorno 8 al giorno 12 febbraio. Naturalmente è indispensabile una grande attività degli uffici comunali preposti per assicurare il cambio nell’orario dei lavori”.

“Proprio per questo voglio ringraziare la grande disponibilità del dirigente comunale Architetto Ermanno Mencarelli. Lavorare di notte invece che di giorno non è una cosa semplice da organizzare come richiedere ed ottenere le autorizzazioni necessarie ad operare nonostante le indicazioni del DPCM – dice Patrizia Befani, consigliere comunale delegata alla viabilità – è lo sforzo degli uffici comunali è stato encomiabile. Ancora un piccolo sacrificio per chi utilizza questo importante svincolo cittadino, sforzo di poco conto visto che nella fascia notturna non si deve comunque circolare a meno di gravi esigenze, presto potremo consegnare alla Città un’altra delle importanti realizzazioni con la quale la squadra del Sindaco Tidei sta cambiando il volto di Santa Marinella”.