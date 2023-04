S. Marinella. L’ANPI chiama a raccolta i cittadini per celebrare il 25 Aprile

SANTA MARINELLA – La sezione ANPI “Antonio Margioni” di S. Marinella invita la cittadinanza a partecipare alle celebrazioni istituzionali che si terranno la mattina del 25 Aprile presso il Parco della Resistenza (via Saffi), e alla manifestazione “A difesa della memoria storica e contro ogni nazionalismo” organizzata dall’ANPI, sempre al Parco della Resistenza, dalle ore 17,00 alle ore 19,00.

“Nata dalle macerie lasciate dalla dittatura e da una guerra di sterminio – si legge in una nota dell’ANPI cittadina – la Carta Costituzionale ha istituito democrazia, libertà e pluralismo quali fondamento della Repubblica e patrimonio collettivo. Da sempre c’è chi cerca di fare del giorno della Liberazione una festa “di una parte”, istillando il principio che anche la Costituzione sia “di parte”, la memoria sia “di parte” e che la storia vada sostanzialmente riscritta. Questo montante revisionismo rimuove il dato storico incontrovertibile che l’8 settembre 1943 ogni italiano dovette scegliere da che parte stare: con chi aveva gettato l’Italia nel baratro della guerra, rastrellava le città e riempiva i treni per Auschwitz, oppure con chi da questa guerra voleva uscire in nome della libertà, dell’eguaglianza, della pace. I partigiani non furono solo comunisti ma cattolici, monarchici, liberali. Esecrabili e indegne sono quindi le esternazioni da parte della seconda carica dello Stato, Ignazio La Russa, così come quelle recenti del Ministro Lollobrigida sulla “sostituzione etnica”. Ricordiamo che la sezione locale prende il nome da Antonio Margioni, cittadino civitavecchiese ucciso dai nazisti e dagli italiani loro complici alle Fosse Ardeatine, il 24 marzo 1944, in quanto italiano, partigiano ed antifascista”.

La manifestazione prevede un microfono aperto sui temi che l’ANPI vuole quest’anno approfondire, musica, uno spuntino ed un bicchiere di vino rosso offerto dalla Sezione locale. Con l’occasione sarà possibile iscriversi o rinnovare l’iscrizione all’ANPI.