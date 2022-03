S. Marinella. L’Amministrazione comunale a Viareggio per rilanciare il Carnevale

SANTA MARINELLA – Il Comune di Santa Marinella, rappresentato dall’assessore Minghella e dalle consigliere Ferullo e Chegia, porta i saluti del sindaco Tidei all’amministrazione comunale di Viareggio guidata dal sindaco Giorgio Del Ghingaro.

Calda infatti l’accoglienza ricevuta in Toscana dal vicesindaco Valter Alberici e degli assessori Meciani, Salemi e Mei all’interno del rinomato Carnevale.

“E’ intenzione di questa amministrazione – dichiara l’assessore Minghella – fare tutto il possibile per riportare a Santa Marinella i Carri Allegorici dei rioni che tutti abbiamo amato e che si sono tristemente arrestati nel 2018, per questo siamo stati a Viareggio, per stringere rapporti con una città che ha fatto del carnevale un’attrazione consolidata. Certamente non abbiamo né la conformazione stradale né il patrimonio economico né tantomeno la partecipazione cittadina degli anni fiorenti, ma lavorando e prendendo le buone pratiche come esempio potremo riuscire a riproporre la nostra sfilata dei carri di luglio. Ci auguriamo che la riconferma politica del prossimo anno possa consentirci di programmarlo per l’estate 2024″.