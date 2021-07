S. Marinella. La Lista Tidei di nuovo all’attacco: “Dov’è il Cartellone estivo?”

SANTA MARINELLA – “Dispiace molto che in una Città dove tutti si riempiono la bocca con il termine “Turismo” e proprio nell’estate della ripresa totale non sia stato previsto un cartellone adatto e vario, tale da intercettare la domanda di svago e cultura che è propria che + propria di una località di mare incastonata in un bacino archeologico e storico di portata unica”.

A parlare sono gli esponenti della lista Tidei, Patrizia Befani, Roberto Angeletti, Danila Verzilli, Jacopo Iachini, Roberta Gaetani ed Andrea Bianchi, che tornano a polemizzare a distanza con il Sindaco Tidei.

“Un’altra occasione persa – affermano – stavolta senza alcuna giustificazione, che lascia una Città al palo, facendole perdere opportunità e potenzialità e che soprattutto consente che l’offerta turistica di qualità possa essere traslata verso altri luoghi abbassando le luci da questo nostro meraviglioso palcoscenico. Abbiamo convinto i nostri concittadini a votarci e lo hanno fatto con la testa e con il cuore, facendoci vincere le elezioni anche su temi come il prolungamento della stagione turistica e la destagionalizzazione. Né in Consiglio comunale né in Giunta è mai passato un solo provvedimento che riguardasse questi argomenti. Non è stata nemmeno disegnata la promessa agenda turistica che doveva collazionare le iniziative ed i provvedimenti atti a trasportare la Città nel suo stesso futuro, con scadenze e una road map da condividere anche con le altre forze politiche. Le stesse forze politiche esterne all’attuale maggioranza che oggi il Sindaco vuole coinvolgere in un progetto che lui chiama di larghe intese senza aver nemmeno stilato il contenuto politico e programmatico dell’accordo e che invece a noi sembra un puerile tentativo di rimanere attaccato ad una poltrona che ormai è diventata scomodissima”.