S. Marinella. La famiglia Fronti: “Grazie per aver intitolato lo stadio ad Ivano”

SANTA MARINELLA – “Sempre più convinti di aver compiuto la scelta più giusta nel voler intitolare al nostro concittadino Ivano Fronti recentemente scomparso, il nuovo campo comunale di Santa Marinella. Una decisione presa con il pieno accordo e beneplacito della consulta degli ex sindaci che avevo appositamente consultato e che ha ottenuto voto unanime in consiglio comunale”.

Queste le parole del Sindaco Pietro Tidei che si dice profondamente commosso dopo aver ricevuto una semplice ma toccante lettera di ringraziamento a firma del figlio Massimiliano Fronti . “Parole e frasi scritte con il cuore che – sottolinea Tidei – credo possano essere rese pubbliche proprio a dimostrazione che Santa Marinella a dispetto di tutto è una comunità formata da tante persone disposte a lavorare per il bene della collettività. Per questo vi invito a leggere questa missiva perché credo che rappresenti anche un esempio di come l’amore per un padre rappresenti uno dei valori fondanti all’intero di una famiglia e di un nucleo sociale”.

Di seguito il testo della lettera:

“Non è facile trovare le parole in certi momenti, in cui una grande parte della tua vita ti lascia per sempre. Ancora più difficile è quando chi se ne va ha rappresentato una parte della vita tua, e di molte altre persone della nostra comunità. Imprenditore con una grande passione per lo sport e soprattutto per il calcio, padre, marito, uomo sempre sopra le righe, mai banale, con profondo orgoglio e gran temperamento. Combattente e amorevole nello stesso tempo, sapeva sempre uscir fuori dalle situazioni difficili con il suo carattere e le sue innumerevoli doti umane.

Disponibile sempre e comunque ad aiutare, tutti, indistintamente.

Aiutare tutti, indistintamente, sempre consapevole da dove fosse partito, per dare una possibilità agli altri, quella che a lui, da bambino, non avevano dato. Un percorso di vita fatto di tante e tante vittorie sia in campo imprenditoriale che sportivo, ma anche di qualche sconfitta dalla quale ha sempre saputo vedere il lato positivo e trarne insegnamento: le sue più grandi vittorie, quelle umane, quando riusciva a far lavorare decine di famiglie nella sua impresa e quando, attraverso il calcio, regalava gioie e momenti felici ai tanti ragazzi, che oggi sono ormai uomini che lo ricordano sempre calorosamente.

Spesso si dice che le persone non se ne vanno, ma vivono nel cuore di chi le ha amate: mio padre vive più che mai, nei cuori di mia madre, mio e dei miei fratelli.

Nel cuore di tante persone che ci manifestano ogni giorno il loro affetto nei suoi confronti, nel cuore di tante persone che ha aiutato in questa comunità, ma anche nel cuore di quelle persone che oggi, forse si sono dimenticate di ciò che lui ha fatto per loro.

Il Santa Marinella Calcio e l’impresa erano per lui motivo di orgoglio immenso!

La vittoria del campionato di seconda categoria con 3 bus da Santa Marinella ad Acilia, la vittoria del campionato di Promozione, la vittoria della Coppa Italia Regionale, grandi momenti di gioia e di festa, ma mai paragonabili alla gioia che gli davano i ragazzi ed i bambini della scuola calcio.

Momenti unici, fotografati nella gioia dei bambini che per anni hanno calcato il manto erboso di Via delle Colonie. Bambini che sono diventati prima ragazzi e poi uomini e che ancora manifestano il loro affetto verso mio padre.

Potrei andare avanti a scrivere per ore, sui mille aneddoti della vita di un uomo, amorevole, poliedrico, capace, sarcastico, spiritoso, acuto e soprattutto intelligente come mio padre.

Il mio ringraziamento, unito a quello di mia madre e dei miei fratelli, è per Voi, per il Sindaco, per la Giunta e per tutto il Consiglio Comunale: ci avete dato la possibilità di tenere vivo il nome ed il ricordo di un uomo che è stato, non solo per la nostra famiglia ma per tante e tante famiglie in diversi settori della vita civile, un punto di riferimento.

Ivano, manca a tanti, non solo alla sua famiglia, alla moglie, ai figli, manca alla collettività: manca al calcio, manca alla politica, manca al sociale, manca agli amici, manca a tutti quelli che hanno la fortuna di conoscerlo: il suo sorriso ed il suo modo di fare non poteva lasciarti indifferente.

Grazie per il riconoscimento ed il tributo che gli avete donato, intitolandogli lo Stadio Comunale di Santa Marinella.

Grazie per la sensibilità dimostrata, per il riconoscimento attribuito ad un uomo che tutti voi conoscevate e che ne avete potuto apprezzare le spiccate doti umane.

Grazie per aver realizzato un nuovo impianto sportivo degno della nostra città e che, d’ora in avanti, porterà il suo nome.

Quando, fra qualche anno, qualcuno domanderà, chi fosse Ivano Fronti, vorrei che fosse ricordato non solo come Presidente dell’Unione Sportiva Santa Marinella Calcio, per ben 34 anni, ma semplicemente come una GRAN BRAVA PERSONA.

Grazie”.

Massimiliano Fronti