S. Marinella. La coalizione con Clelia di Liello: “Ci sta già chi ha scelto noi”

SANTA MARINELLA – La Coalizione con Clelia Di Liello sindaca esprime grandissima soddisfazione per il sostegno espresso alla propria candidata dal “Forum Diseguaglianze e Diversità” e da “Ti Candido” con la campagna Facciamo Eleggere.

“É un riconoscimento prezioso da parte di un importante riferimento nazionale nella lotta alle diseguaglianze e per la giustizia sociale – si legge in una nota della coalizione – Un riconoscimento che ci conferma che la strada che abbiamo scelto indirizzata all’equità sociale, alla trasparenza e alla difesa dell’ambiente sia quella giusta. La campagna Facciamo Eleggere, dal 2019 ha promosso l’elezione a cariche istituzionali di 40 candidati, donne e uomini, con l’obiettivo di cambiare le cose dal basso, supportando persone appassionate e competenti, disposte a portare avanti azioni e modalità tanto innovative quanto solide nei contenuti. Candidati capaci di spendersi per i propri territori, promuovendo la costruzione di luoghi, relazioni ed opportunità in grado di favorire la realizzazione per tutti di una buona vita. Noi siamo orgogliosi che tra gli 8 selezionati ci sia Clelia Di Liello; cittadina di Santa Marinella impegnata da anni nell’attività sociale e politica del territorio, come nell’ultima campagna referendaria cittadina a difesa dei beni comuni, nella lotta alla crisi climatica e alle sue ricadute mediche e sociali, donna sensibile alle tematiche di genere. Questo apprezzamento ci rende felici e ci carica di ancora maggiore responsabilità. Forti anche per questo importante riconoscimento nazionale, invitiamo a votare Clelia Di Liello sindaco, espressione dal basso del territorio e della sua volontà di cambiamento. Non semplicemente un volto nuovo ed un linguaggio diverso, ma espressione di una visione moderna e socialmente giusta del futuro della città”.