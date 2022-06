S. Marinella. Italia Nostra incontra il Comitato per la Salvaguardia del Convento di Santa Severa

SANTA MARINELLA – In prossimità dell’incontro di oggi alle 18,00 presso il Garden dell’hotel L’Isola, a Santa Marinella, i membri del direttivo del Comitato di Salvaguardia del Convento di Santa Severa hanno incontrato presso la storica sede romana di Viale Liegi, Antonella Caroli e Oreste Rutigliano, Presidente nazionale e Presidente della sezione di Roma di Italia Nostra. L’associazione per la tutela del patrimonio storico, artistico e naturale più blasonata, è stata una delle prime che ha accolto l’appello del Comitato e per tale motivo, intende attivare un rapporto di proficua collaborazione.

La reciproca disponibilità a stringere maggiormente i rapporti, sarà definita nell’incontro di oggi, venerdì 3 giugno, quando verranno decisi i futuri passi del Comitato che ha saputo sin qui impedite una speculazione edilizia ritenuta “particolarmente invasiva per la costa tirrenica a nord della Capitale”.