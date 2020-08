S. Marinella. Iniziato il trasferimento degli uffici comunali

SANTA MARINELLA – Iniziato il trasferimento di tutti gli uffici comunali di via Rucellai, via Aurelia e Lungomare Marconi che troveranno posto nella nuova sede municipale allestita negli edifici dell’ex istituto delle Suore Benedettine di Via Cicerone. Numerosi dipendenti comunali, operai e personale della Santa Marinella Servizi stanno lavorando alacremente, sotto la supervisione dell’assessore all’urbanistica Roberta Gaetani e del delegato al personale Manfredo Ballarini. Il trasloco, che già può definirsi a buon punto, dovrebbe concludersi entro 2 settimane. I primi a trasferirsi nei nuovi locali, tutti spaziosi e a norma saranno gli impiegati dell’ufficio urbanistica e demanio subito dopo sarà la volta degli uffici ragioneria e l’intera segreteria del sindaco Pietro Tidei. Il trasferimento si completerà con l’arrivo nel nuovo della sede operativa della Multiservizi e dell’ufficio Anagrafe e dei servizi sociali.

“In attesa di formalizzare anche l’atto d’acquisto al costo di poco più di 3 milioni a fronte di un valore immobiliare di oltre 5 milioni di euro, – ha commentato il sindaco Tidei -. Posso anticipare, con grande soddisfazione, di aver risolto l’annoso problema legato alla mancanza di un municipio degno di questo nome e alla presenza di sedi comunali e uffici pubblici distanti tra loro, ospitati in edifici vetusti, spesso difficilmente accessibili ai cittadini, e motivo di disagio per impiegati e utenti. Finalmente quest’amministrazione ha saputo trovare la giusta soluzione e l’ha fatto in tempi brevi offrendo grandi vantaggi a tutta la cittadinanza. Nel nuovo complesso immobiliare di Via Cicerone saremo in grado di concedere spazi adeguati anche alle associazioni di volontariato che operano fattivamente sui territori. Il nuovo Municipio, oltre a contenere un’ampia sala consiliare diventerà dunque anche una ‘casa comune’ aperta a tutta la popolazione e non solo il fulcro delle attività amministrative della cittadina”.

Grande soddisfazione anche per l’assessore Roberta Gaetani: “Sono queste giornate di grande impegno per noi tutti ma stiamo vincendo la scommessa ed entro al fine di agosto sarà possibile inaugurare la nuova sede municipale con tutti gli uffici al pubblico già operativi”.