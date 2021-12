S. Marinella. Iniziati gli ultimi lavori di ristrutturazione e messa a norma della scuola media Carducci

SANTA MARINELLA – Sono iniziati in questi giorni gli ultimi lavori di ristrutturazione e messa a norma della scuola media Carducci, per un importo di circa 400 mila euro. Per queste opere finalizzate alla realizzazione del nuovo blocco di servizi igienici e bagni sarà utilizzata l’ultima tranche del finanziamento di un milione di euro che l’amministrazione comunale ha ottenuto da Ministero e Regione e che è stato finalizzato interamente alla riqualificazione dell’istituto di Piazzale della Gioventù.

“In soli due anni grazie anche al lavoro in sinergia tra l’assessore alla pubblica istruzione Arch. Stefania Nardangeli, l’architetto Ermanno Mencarelli e con il supporto della dirigente scolastica dottoressa Velia Ceccarelli siamo stati in grado di rendere agevole e moderna una scuola che una perizia, redatta subito dopo il mio insediamento come sindaco, asseriva essere a rischio chiusura per inagibilità – afferma il primo cittadino Pietro Tidei – Questo a causa di oltre un decennio di assoluta mancanza di interventi sia di ordinaria che di straordinaria manutenzione dell’edilizia scolastica e dell’impiantistica sportiva ad essa correlata che noi abbiamo completamente ristrutturato e a breve ci porterà (entro il mese di dicembre) anche ad appaltare i lavori per la costruzione della nuova piscina comunale, che sorgerà nei pressi del nuovo Stadio Ivano Fronti e costituirà la nascita della attesa Città dello Sport. Oltre alla ristrutturazione dei bagni si procederà anche alla verniciatura di tutte le pareti esterne e interne della scuola Carducci. Un polo scolastico che con soddisfazione, sta tornando ad essere d’eccellenza anche grazie alla riapertura della nuova Palestra”.

“Poiché, infine la popolazione scolastica aumenta abbiamo già messo in campo sempre grazie al lavoro svolto dal dirigente dell’ufficio tecnico comunale – conclude Tidei – un nuovo progetto per la realizzazione di un blocco di nuove sette aule e in questo modo saremo in grado di soddisfare tutte le esigenze delle famiglie di Santa Marinella con figli in età scolare. In ultimo stanno per essere posizionate nei Plessi Pirgus e Centro due nuove palestre in moduli prefabbricati per l’attività motoria degli alunni della scuola primaria e a breve sarà finalmente sistemato e reso fruibile dai bambini il giardinetto di via della libertà, il cosiddetto parco dei mostri, che verrà utilizzato dai bambini del Plesso Centro”.