S. Marinella. Inaugurato il Parco Quartaccia

SANTA MARINELLA – “Quello di oggi non è un traguardo, ma un punto di partenza per portare a termine un più vasto progetto, che vedrà quest’area verde trasformarsi in una palestra a cielo aperto”. Lo ha dichiarato il candidato sindaco Pietro Tidei che, ieri mattina, ha simbolicamente tagliato il nastro del primo parco pubblico della zona Quartaccia.

“Il comune ha, infatti, già partecipato ad un bando ministeriale, finalizzato all’allestimento di aree sportive polifunzionali, e utilizzerà i fondi proprio per questa area verde che è stata acquistata, per altro. ad un prezzo davvero vantaggioso – ha spiegato Tidei – meno di diecimila euro a fronte di un valore di 50 mila euro. Questa amministrazione uscente, a dimostrazione di quanto siano prive di fondamento le accuse e le illazioni su presunte svendite dei beni pubblici, è stata la prima, e l’unica, fino ad oggi, ad aver acquistato e ad aver implementato il suo patrimonio con l’acquisizione del compendio immobiliare di via Cicerone, trasformato in sede municipale. La decisione di acquistare questa area verde risale, ormai ad oltre, un anno fa, ed era stata approvata con voto unanime dal consiglio. Il Comune è cosi divenuto proprietario di oltre due ettari e mezzo di un terreno che per ora è stato bonificato con la creazione di un’area picnic e barbecue, ma che presto sarà oggetto di numerosi altri interventi. Oggi – ha concluso Tidei – torno a ripetere è stato compiuto solo un primo passo per altro il maltempo ci ha impedito di organizzare una conviviale e inaugurare il barbecue con una bella grigliata, ma presto sarà ultimata la riqualificazione del primo parco del Rione Quartaccia, la cui gestione per ora è affidata alla nostra società multiservizi”.