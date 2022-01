S. Marinella. Inaugurato il Drive-in per gli studenti del comprensorio

SANTA MARINELLA – Inaugurato questa mattina dalla dirigente della ASl Rm4 Dott.ssa Cristina Matranga, alla presenza del sindaco di Santa Marinella Pietro Tidei e dell’assessore ai servizi sociali e sanità Pierluigi D’Emilio, il nuovo Drive in per l’esecuzione dei tamponi agli under 18 del comprensorio, realizzato grazie alla collaborazione della Croce Rossa e allestito nella sede di via Zara nella zona 167 di Santa Severa.

“Con questa importante iniziativa – ha dichiarato il Sindaco Tidei – e ringrazio per la sensibilità mostrata la dirigenza della ASl e per il loro costante impegno i responsabili del comitato Cri di Santa Severa, vengono sempre più implementati i servizi socio sanitari offerti nel nostro comprensorio comunale. In particolare questo drive in si rivelerà davvero prezioso per la popolazione poiché qui potranno essere effettuati tamponi agli studenti di un vasto territorio“.

“Vorrei specificare – ha aggiunto – che questo presidio dove al momento verranno solo eseguiti i test per verificare eventuali contagi o positività al Covid 19 in un futuro che si spera non sia lontano quando l’emergenza sanitaria ancora in atto sarà superata, potrà trasformarsi anche in un punto vaccinale. Vorrei infine ricordare che come è stato fatto con la decisione di istituire nel territorio comunale sai l’ospedale di Comunità che la casa di Comunità sempre in accordo con la Asl e la Regione è intenzione di questa amministrazione che per la prima volta dopo decenni si è impegnata anche su questo settore far sì che anche con la nascita del nuovo insediamento nella zona 167 venga istituito un nuovo presidio sanitario permanente. In tal modo sarà possibile soddisfare sempre più le esigenze anche dei residenti di Santa Severa oltre che dell’intero comprensorio”.

Il Drive-in sarà aperto all’utenza, ininterrottamente dalle ore 8 del mattino alle ore 16 a partire da domani 8 gennaio.