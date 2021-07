S. Marinella. Inaugurata la “Panchina della legalità”

SANTA MARINELLA – Inaugurata ieri mattina nell’atrio della sede municipale di via Cicerone la “Panchina della legalità”.

La simbolica cerimonia si è svolta alla presenza del Sindaco Pietro Tidei, dell’assessore Emanuele Minghella, del consigliere Bruno Ricci e come era d’uopo del comandante della caserma dei Carabinieri e del corpo di Polizia municipale della cittadina.

A donare la panchina è stato ancor una volta Stefano Marino, cittadino di Santa Marinella, che già in passato si è distinto per altre sue donazioni sempre a beneficio della collettività. La giornata scelta per questa inaugurazione non è stata casuale perché ha rappresentato anche l’occasione per celebrare degnamente e ricordare la strage di via D’Amelio nel quale persero la vita il giudice Paolo Borsellino e gli agenti della sua scorta, accaduta esattamente 29 anni fa, il 19 luglio del 1992.

“Ringraziamo il signor Marino, non nuovo a queste iniziative di beneficenza e solidarietà, per questo suo bellissimo gesto – ha dichiarato Tidei – e siamo grati a tutti i rappresentanti delle forze dell’ordine, in particolare i militari dell’Arma che prestano servizio sempre con grande impegno e professionalità nella nostra città in azioni non solo di contrasto alla criminalità ma in costanti attività volte al rispetto della legalità. La panchina rappresenta solo un simbolo, è vero, ma questo assume un significato più profondo perché è stata volutamente posta all’ingresso della casa comunale, che è anche la casa di tutti i cittadini”.