S. Marinella. In funzione la seconda casa dell’acqua in zona Maiorca

SANTA MARINELLA – Dopo il successo riscontrato con la casa dell’acqua fornita da Acea presso il Palazzetto dello Sport, la prima fase del progetto, approvato dalla giunta comunale lo scorso 28 maggio 2021, giunge a conclusione con la seconda postazione collocata presso il Parco Maiorca, angolo Via Enrico Fermi.

Acqua liscia e gasata refrigerata sarà disponibile gratuitamente per tutti i cittadini, grazie ad un accordo tra Comune di Santa Marinella e Acea Ato 2 che prevede l’installazione e la manutenzione da parte di Acea Ato 2 e, per il Comune, il sostenimento dei soli costi dei consumi.

“Solo oggi, a conclusione dell’iter per l’ottenimento delle autorizzazioni urbanistiche – dichiara il Sindaco Pietro Tidei – è possibile dare il via alla messa in funzione della seconda casa dell’acqua, che servirà gli utenti in zona Maiorca. Dall’analisi statistica sviluppata dagli uffici, la casa dell’acqua sita nel Piazzale del Palazzetto dello Sport, ha erogato, dall’11 febbraio 2022 ad oggi, ben 369 metri cubi di acqua che tradotto significa che i cittadini hanno usufruito di ben 369 mila litri di acqua gratuita con preferenza, per il 70% degli utenti, di quella gasata. Grazie a questa iniziativa e alla disponibilità di Acea si è dato un segnale importante in termini di sostenibilità ambientale e di riduzione dell’uso della plastica oltre al sostegno alle famiglie in questo periodo di forte crisi economica. L’acqua è un bene primario così come proteggere l’ambiente è una delle missioni principali di questa amministrazione che sta portando avanti con l’implementazione dei controlli sull’abbandono incontrollato dei rifiuti su strada e sulla corretta gestione dei rifiuti porta a porta.”

Il dott. Francesco Barbaro, responsabile Sostenibilità e Rapporti con il territorio di Acea Ato 2, ha dichiarato: “Prosegue a pieno ritmo il piano di installazione delle Case dell’Acqua di Acea Ato 2 che consentirà di offrire il servizio a sempre più cittadini. Solo nel corso del 2021 è stata resa possibile l’erogazione di 26,7 milioni di litri di acqua equivalenti a un risparmio di circa 560 tonnellate di plastica di bottigliette e 1.390 tonnellate di anidride carbonica non emessa”.