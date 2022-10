S. Marinella. In arrivo otto ulteriori nuove pensiline

SANTA MARINELLA – “Entro dicembre saranno installate ulteriori otto nuove pensiline alle fermate degli autobus Cotral”. lo annunciano alla cittadinanza di Santa Marinella e Santa Severa il sindaco Pietro Tidei e il consigliere di maggioranza Andrea Amanati.

“Dopo le numerose segnalazioni raccolte dai pendolari e soprattutto in previsione del periodo invernale – afferma il primo cittadino – comunichiamo di aver dato incarico ad una ditta certificata di produrre otto nuove pensiline che saranno installate lungo la via Aurelia, sul territorio comunale”.

Le restanti, ormai obsolete, saranno sistemate o sostituite. “Le pensiline – spiega il consigliere Amanati – saranno collocate in diversi punti del territorio. In particolare due saranno installate su ambo i lati della via Aurelia dinnanzi la ex piscina comunale dove attualmente esiste soltanto una fermata segnaletica. Un’altra sarà disposta difronte la Rosa dei Venti e due su ambi i lati della statale nei pressi delle Ceramiche Veschini. Non è tutto, anche il territorio di Santa Severa avrà fermate autobus al riparo, una collocata nella località Grottini, lato monte, prima dello svincolo autostradale e l’ultima sul lato mare, nei pressi di via Andrea Moneta.

“Un ringraziamento in particolare alla società Cotral presieduta da Amalia Colaceci per l’ulteriore contributo economico e per aver dato alla Città la possibilità di partecipare all’iniziativa ‘Cotral Insieme ai Comuni’ per la seconda volta – conclude il sindaco Tidei – La differenza derivante dall’acquisto, dal trasporto e dall’installazione sarà garantita dal Comune di Santa Marinella”.