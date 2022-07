S. Marinella. Il Sindaco Tidei riceve il campione del mondo Christian Gasparri

SANTA MARINELLA – Ospite del Sindaco Pietro Tidei questa mattina presso la sede comunale, il campione del Mondo di Ibo Youth dei pesi leggeri Christian Gasparri che sabato 23 luglio ha difeso il titolo mondiale IBO youth, sul ring dello Stadio Fronti, presso la Città dello Sport, contro il colombiano Yin Caceido, strappandogli la vittoria e mantenendo così la cintura di campione mondiale.

Il Campione ha voluto ringraziare attraverso il Sindaco, la città di Santa Marinella per l’ospitalità ed il caloroso sostegno. L’incontro, promosso dal Comune di Santa Marinella, è stato organizzato dalla BBT, prevedendo anche 3 match di sottoclou.

“Un grande spettacolo si è svolto per la prima volta nella suggestiva cornice dello Stadio Fronti – ha dichiarato Tidei – contando la partecipazione di un folto pubblico che si è dimostrato fin da subito attento e partecipato. Insieme alla consigliera Marina Ferullo e all’amministrazione comunale siamo onorati di continuare ad ospitare nella nostra Città eventi sportivi così importanti con titoli nazionali ed internazionali. Come abbiamo più volte affermato lo Sport è vita e alla Perla è in continua rinascita”.