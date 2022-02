S. Marinella. Il Sindaco Tidei incontra il Vicesindaco della Città Metropolitana Pierluigi Sanna

SANTA MARINELLA – Importante l’incontro svoltosi a Santa Marinella ieri tra il Sindaco Pietro Tidei e il vicesindaco della Città Metropolitana di Roma Pierluigi Sanna, delegato al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Progetti europei e Rapporti con gli Enti Locali.

“Il vicesindaco metropolitano Sanna ha visitato la Città dello Sport che sta prendendo sempre più forma, con il Palazzetto dello Sport, lo Stadio Fronti, il campo da rugby, la grande pista di atletica e, in particolar modo ha potuto constatare la qualità dei numerosi interventi che presto saranno attuati sul territorio. Primo fra tutti, la realizzazione della piscina comunale, la cui prima parte finanziata dal credito sportivo e la seconda con il PNRR, comprendente gli spogliatoi e la copertura delle tribune. È stato un incontro molto piacevole, – ha dichiarato il Sindaco Tidei – dove si è potuto non solo ammirare le meraviglie della città, ma anche trattare alcuni argomenti importanti per il futuro della nostra Perla”.