S. Marinella. Il Prc: “Via Elcetina: perdura la vigile attesa”

SANTA MARINELLA – Da Rifondazione comunista – Sinistra Europea Santa Marinella riceviamo e pubblichiamo:

“I 18 alloggi per i cittadini in graduatoria in attesa di alloggio a S. Marinella, annunciati a gennaio, non sono ancora stati assegnati ne si sa quando questa assegnazione avrà luogo. Il tema è stato portato all’attenzione pubblica dal Comitato per l’emergenza abitativa sui social e dall’Unione inquilini di Civitavecchia che ha scritto al Comune di S. Marinella per capire dove l’iter si sia incagliato.

E’ infatti iniziato un rimpallo di responsabilità tra Comune (che deve concedere l’abitabilità) e l’Ater (che, pare, debba ancora entrare in possesso del bene). Un mese fa circa l’assessore Valeriani ha annunciato il finanziamento della Regione Lazio ad Ater di Civitavecchia per l’acquisto delle case in via Elcetina. A questo annuncio è seguito il sopralluogo dello stesso assessore a via Elcetina, che si è recato a S. Marinella accompagnato da Ater senza avvertire il Sindaco Tidei e sollecitandolo, in seguito, a procedere all’assegnazione degli alloggi. A questo “sgarbo” istituzionale è seguito un piccato articolo di Tidei che non solo ha imputato ad Ater il ritardo ma, dopo essere auto incensato per la stesura della graduatoria, ha accusato Valeriani di non occuparsi dei “veri” problemi di S. Marinella, vale a dire lo sblocco (edilizio) della zona Quartaccia, impedito dal Piano Territoriale Paesaggistico Regionale, contro il quale il nostro Comune ha fatto ricorso. Lo scontro tra Valeriani e Tidei va quindi ben oltre via Elcetina ma, per il momento, sono i cittadini in attesa di alloggi a pagarne le conseguenze. Non sappiamo quanto il palleggio di responsabilità andrà avanti, dove si sia incagliato l’iter e quando esso si sbloccherà. Quello che sappiamo è che sarà grazie all’instancabile pressione del Comitato per l’emergenza abitativa, affiancata dall’Unione Inquilini, dal PRC e dal PcV, se queste case, alla fine, saranno assegnate”.

Rifondazione Comunista – Sinistra Europea, S. Marinella