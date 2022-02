S. Marinella. Il Prc “Contro l’aumento delle bollette di gas e luce?

SANTA MARINELLA – Sabato 12 febbraio Rifondazione Comunista promuove in molte città d’Italia ed anche a Civitavecchia la campagna: “Contro l’aumento delle bollette di gas e luce? con un volantinaggio presso il mercato a partire dalle ore 10,00 fino alle 13,00; mentre a S. Marinella un tavolino del PRC sarà allestito sotto i portici dell’arena Lucciola, dalle ore 16.00 alle ore 18,00 per distribuire volantini sia sul caro bollette che sul Referendum riguardante i Project financing promossi dall’Amministrazione Tidei.

“Attribuire le responsabilità dei rincari in bolletta agli ambientalisti ed alle energie rinnovabili equivale a rovesciare i termini della questione: – si legge in una nota del Prc – la verità è che la competizione mondiale per accaparrarsi le fonti fossili, oltre ad essere alla base delle tensioni geopolitiche in atto, costituisce la causa principale del rincaro della materia prima. Così le grandi compagnie come ENI scaricano sulle utenze gli accresciuti costi del gas mentre il governo Draghi, anziché calmierare le tariffe tagliando i profitti di ENI, aggiunge denaro pubblico a quanto già versato dagli utenti lasciando invariate IVA ed Accise (tasse “piatte” e quindi più pesanti per i ceti popolari). L’aumento dei costi dell’energia si ripercuote inoltre su tutte le altre produzioni, per cui inflazione e carovita accrescono le difficoltà delle famiglie a medio e basso reddito. Il rincaro bollette è una vera emergenza nazionale che apre una nuova crepa sulla privatizzazione di beni di prima necessità quali l’energia, di cui nessuna famiglia può fare a meno. La politica non dovrebbe più assecondare logiche di profitto su quelli che definiamo “beni comuni”; per questo la campagna contro il rincaro bollette si coniuga a S. Marinella con i Referendum ed a Civitavecchia con la mobilitazione contro la costruzione di una nuova centrale ENEL a turbogas. L’energia solare ed eolica infatti, oltre a non inquinare, costituisce una risorsa che non può essere privatizzata. La privatizzazione di energia e servizi indispensabili si rivela sempre una truffa per i più ed un ottimo affare per pochi; per questo Rifondazione denuncia l’aggressione ai beni comuni e chiede una decisa svolta energetica verso il rinnovabile”.