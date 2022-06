S. Marinella. Il Prc: “”Con la nomina di Vinaccia a Vice sindaco si consolida lo spostamento a destra della giunta Tidei”

SANTA MARINELLA – Da Rifondazione comunista Sinistra europea riceviamo e pubblichiamo:

“Con la nomina di Gino Vinaccia a Vice sindaco ed assessore ai lavori pubblici, si consolida lo spostamento a destra della giunta Tidei. Dal giorno in cui è stato eletto, non ha fatto che spostare l’asse della sua maggioranza verso destra, perdendo il sostegno prima di Sinistra Democratica, poi di parte del PD. In compenso ha aggiunto ai suoi sostenitori, già membri della ex giunta Bacheca (criticata solo a parole), l’opposizione di centro-destra. Membri autorevoli della destra cittadina sono stati collocati nella Multiservizi, senza contare la quantità innumerevole di deleghe, distribuite in modo piuttosto scriteriato. Il Sindaco, nell’occasione della commemorazione del 2 giugno, ha elogiato l’unità nazionale del governo Draghi, auspicando per S. Marinella una soluzione analoga per la gestione della pioggia di milioni che dal PNRR stanno per sommergere la nostra cittadina. Tidei ha parlato addirittura di 20 milioni di euro. Chi è che non vorrebbe trovarsi al governo a gestire una tale fortuna?

La contrapposizione tra centro-destra e centrosinistra delle ultime legislature a S. Marinella (Ricci, Tidei, Bacheca e poi ancora Tidei) è sempre stata solo di facciata. Le ricette politiche di queste amministrazioni sono state in realtà molto simili: privatizzazione dei beni comuni (porticciolo Ricci, Project financing Tidei), clientelismo, speculazione edilizia “mascherata” da 167 a S. Severa (Bacheca-Tidei). In realtà più che alternative, queste giunte sono state in sostanziale continuità, fingendo di contrapporsi elettoralmente.

Le ultime manovre profilano un salto di qualità nella contaminazione tra centrodestra e centrosinistra: cade la contrapposizione elettoralistica di facciata e si esplicita, senza alcun pudore, quel consociativismo che da sempre opera dietro le quinte. Il partito del cemento, del mattone, della speculazione, della clientela, serra le file. A questa “grande ammucchiata” si contrappongono quei cittadini, organizzati in vari comitati in difesa dei di un territorio aggredito e le forze politiche (PcV) che siedono tra i banchi dell’opposizione facendola davvero. Occhio a quanto succederà da qui alle prossime elezioni: saremmo sommersi da una melassa di “appelli alla responsabilità” e al “governo dei migliori”. Peccato che costoro provengono da esperienze (spesso plurime) di governo, in cui hanno già dimostrato di non essere affatto ‘i migliori’”.

Rifondazione Comunista – Sinistra Europea, S. Marinella