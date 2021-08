S. Marinella. Il PRC: “Chi ha paura del referendum?”

SANTA MARINELLA – Dal PRC di Santa Marinella riceviamo e pubblichiamo:

“Il Consiglio Comunale di S. Marinella, convocato il 4 agosto 2021, ha respinto a maggioranza la mozione presentata da quattro consiglieri d’opposizione (Gruppo PcV più il consigliere Settanni), finalizzata a stabilire una data per l’espletamento del referendum consultivo su cinque importanti beni comuni, oggetto di Project Financing. Assenti i consiglieri d’opposizione della destra Ricci e Calvo.

Ricordiamo che Cimitero, Passeggiata, Farmacia Comunale, area “ex fungo” e parcheggi a pagamento, nell’intenzione della maggioranza, andrebbero esternalizzati. I cittadini pagheranno a prezzi assai cari i servizi essenziali, mentre l’Ente perderebbe i ca. 500 mila euro che si ricavano solo dalla passeggiata e dal Cimitero.

Come previsto dallo Statuto Comunale di S. Marinella, sono necessarie 1200 firme valide per indire un referendum consultivo. Dall’1 al 16 marzo del 2021 sono state consegnate agli uffici preposti più di 1400 firme per ognuno dei cinque referendum consultivi promossi da Comitato Referendario. Sono passati cinque mesi dalla consegna e validazione delle firme richieste ma della consultazione popolare non vi è traccia. Nel frattempo l’amministrazione Tidei persevera alacremente nel portare a termine i Project, a partire dal Cimitero, in aperta violazione dello stesso Statuto Comunale, il quale impone di sospendere gli atti amministrativi che riguardino materia oggetto di referendum (art. 80 comma 3). I parcheggi a pagamento sono invece stati affidati alla Mutiservizi ma senza condividere con l’opposizione criteri di esonero e diritti dei pendolari, imponendo a cittadini e villeggianti l’ennesimo odioso balzello.

Malgrado la maggioranza al governo di S. Marinella rappresenti appena 1/6 dell’elettorato, è stato deciso di rinviare nuovamente “sine die” la data del referendum, dimostrato la ferma volontà di voler portare a termine le privatizzazioni “de facto” senza consentire ai cittadini che lo hanno richiesto di pronunciarsi. Il Comitato Referendario, a fianco del quale il PRC è schierato, porterà avanti la sua battaglia, sia sul piano politico che su quello legale”.

PRC S. Marinella