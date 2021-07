S. Marinella. Il PD: “Referendum sui Piani integrati, si faccia presto”

SANTA MARINELLA – Dal Partito Democratico di Santa Marinella e Santa Severa riceviamo e pubblichiamo:

“Il PD di S. Marinella/S. Severa auspica che il referendum sui piani integrati venga celebrato al più presto.

La consultazione popolare proposta dal comitato referendario rispecchia le previsioni delle normative applicabili e, in particolare, della modifica allo statuto comunale votata all’unanimità dal consiglio comunale in carica a febbraio del 2019.

Non riteniamo sia questa la sede per entrare nel merito dei quesiti proposti e fornire le nostre valutazioni di merito. Non lo riteniamo perché c’è un’altra questione molto più urgente che è quella di onorare il nostro statuto.

Crediamo che questo sia un motivo che viene prima di qualsiasi valutazione sui singoli quesiti referendari: la consultazione popolare è prevista nel nostro comune a patto che la raccolta delle firme sia certificata e comprenda un numero minimo di adesioni. Siccome non risulta siano state rilevate irregolarità nella raccolta delle firme, la consultazione deve essere celebrata perché questa è la misura della democrazia.

Sono state sollevate da più parti eccezioni relative ai costi che comporterebbe la consultazione per le casse comunali. A prescindere dal fatto che su tali stime ci siano state proiezioni molto eterogenee, non crediamo questo sia un argomento sensato nel momento in cui la modifica allo statuto è in vigore. Il provvedimento esiste, è stato votato all’unanimità ed è legge: lo è per tutti e lo è a prescindere dai temi posti dal quesito referendario.

Chiediamo pertanto all’amministrazione di procedere al più presto e dare risposta a una questione che, tra l’atro, sta offrendo una straordinaria cassa di risonanza al comitato e che non sta permettendo alla città un confronto sereno sui quesiti e sugli orientamenti dei diversi gruppi politici.

Per noi questa non è una mera questione di metodo, per noi questo è lo spartiacque che divide una democrazia da un’altra cosa che non ha niente a che vedere con il termine che ostentiamo nel nostro simbolo.

Siamo il Partito Democratico e crediamo nel rispetto delle regole condivise. È nella nostra storia ed è il motivo per il quale crediamo ancora nella politica. Il referendum va fatto”.

Partito Democratico di S. Marinella/S. Severa