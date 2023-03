S. Marinella. “Il PD cittadino deve cambiare passo”

SANTA MARINELLA – Da Francesco Benci, Aldo Carletti e Stefano Massera riceviamo e pubblichiamo:

“Le primarie del PD a S. Marinella/S. Severa, come nella maggioranza dei Circoli di tutta Italia, hanno premiato la mozione di Elly Schlein.

I sottoscritti membri del Direttivo del Circolo PD di S. Marinella/S. Severa si sono schierati a favore della mozione di Elly Schlein, facendo anche un appello ai cittadini di partecipare alle primarie.

I cittadini, che fanno riferimento all’area di centro-sinistra, si sono espressi in maniera inequivocabile per un cambiamento dell’agire politico del Circolo.

Il Circolo PD deve cambiare passo, si deve aprire ai cittadini che sono venuti a votare alle primarie, coinvolgerli anche attraverso la richiesta di iscrizione al Circolo, non a caso è stato riaperto il tesseramento a livello nazionale, serve linfa nuova e un modo nuovo di fare politica.

Il messaggio che arriva dai due sfidanti alle primarie è quello di lavorare uniti.

Uniti, per cambiare in maniera radicale la politica del Partito Democratico degli ultimi dieci anni, che lo ha visto soccombere al gioco delle correnti, alla imposizione dei capi bastoni, ai personaggi delle tessere che pur di mantenere il loro “potere” hanno snaturato la vocazione del progetto, nato quindici anni fa, di tenere uniti i cattolici e i progressisti.

Siamo altresì convinti che sarà un processo lungo, pieno di insidie perché chi detiene il potere farà di tutto per mantenerlo.

E’ necessario superare le pratiche di consorteria che lo hanno fino ad ora soffocato, servirebbe, secondo chi scrive, un Congresso politico del Circolo e non una conta delle tessere, male endemico del PD.

Ci auguriamo che questo nuovo percorso politico, che sta per iniziare, riporti il PD ad avere una identità chiara, dato che da tempo non ne offre una convincente.

Il Pd deve tornare ad essere aperto, inclusivo, innovatore, nell’esclusivo interesse dei cittadini”.

Francesco Benci

Aldo Carletti

Stefano Massera