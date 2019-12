S. Marinella. “Il Partito Democratico cittadino deve ripartire!”

SANTA MARINELLA – Dal Direttivo del Partito Democratico di S. Marinella riceviamo e pubblichiamo:

“Il Direttivo del Circolo PD di S. Marinella prende atto delle dimissioni del Segretario.

Dispiace leggere nelle sue dichiarazioni che una delle ragioni che lo hanno indotto a lasciare il PD sia il contesto “novecentesco del Partito” aderendo, quindi, alla proposta politica di Italia Viva per mettere al centro la vocazione europeista.

Vorremmo ricordare ai cittadini che il PD, anche in questo difficile momento e in questa situazione politica, è il partito più europeista del Paese, non a caso sta pagando a caro prezzo il consenso per tenere la barra dritta, senza ammiccamenti di circostanza e consapevole che il Paese Italia, con il debito pubblico arrivato a certi livelli, si salva soltanto rimanendo in Europa.

Il PD di S. Marinella deve ripartire!

Deve saper mettere in campo un’azione “politica” a supporto dell’Amministrazione Comunale, presentando progetti per migliorare la vita sociale dei cittadini, stare vicino agli Assessori ed ai Consiglieri comunali del PD e a tutta la squadra di governo della città.

Il PD di S. Marinella deve saper ascoltare le proposte che vengono dal basso con una particolare cura, equilibrata ed efficace, se necessario correggere in meglio l’azione amministrativa dialogando con le forze progressiste della città, tenendo presente lo sfascio sociale ed economico lasciato dalla vecchia Amministrazione.

Il PD di S. Marinella si dovrà riorganizzare al proprio interno, pertanto sarà necessario ascoltare la voce dei cittadini iscritti e simpatizzanti, proporre il nuovo Capo gruppo in Consiglio Comunale, ricostruire una pianificazione politica – amministrativa all’altezza degli impegni necessari.

Il Direttivo del PD di S. Marinella augura all’ex Segretario ogni bene politico e personale, ritiene necessario ripartire al più presto con rinnovato vigore politico negli interessi dei cittadini di S. Marinella.

Cogliamo l’occasione per augurare Buone Feste a tutta la cittadinanza”.

Direttivo Circolo Partito Democratico Santa Marinella