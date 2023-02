S. Marinella. Il Paese che vorrei: “Bene le critiche della minoranza PD”

SANTA MARINELLA – Dal movimento civico “Il Paese che vorrei” riceviamo e pubblichiamo:

“Riteniamo importante il recente comunicato con cui gli esponenti di minoranza del PD di Santa Marinella, partendo dall’analisi sullo stato del locale circolo del loro partito, esprimono un giudizio molto severo sull’operato del Sindaco e della maggioranza che lo sostiene, riguardo alla gestione politica ed amministrativa della città.

Si tratta di critiche che in larga parte coincidono con quelle che ripetutamente abbiamo mosso in questi anni di opposizione solitaria; dalla dissennata politica dei project financing, alle farneticanti prospettive di ulteriore cementificazione di un territorio già abbondantemente martoriato dalla speculazione edilizia, dalla malagestione dei rifiuti, alle deliranti ipotesi di ristrutturazione della Passeggiata.

A nostro avviso questa netta presa di posizione, evidentemente frutto di una sofferta riflessione politica, va adeguatamente considerata, per le prospettive che offre riguardo al futuro governo della città che verrà eletto fra tre mesi.

Come Paese che vorrei riteniamo infatti assolutamente necessario un deciso cambio di rotta nella gestione della nostra città, sconfiggendo il blocco di potere che ne soffoca lo sviluppo e ne umilia le potenzialità.

Ci stiamo quindi impegnando nella costruzione di una ampia coalizione che dia rappresentanza politica alle tante energie sane di Santa Marinella, mortificate da anni di malgoverno.

Accogliamo pertanto con interesse e apprezzamento la posizione espressa dalla minoranza PD, auspicando ulteriori analoghi contributi da parte di altre forze sociali e politiche che rendano possibile una vero cambiamento nella gestione della cosa pubblica”.

Il Paese che Vorrei