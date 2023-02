S. Marinella. “Il nostro benvenuto ad Elly Schlein, la nuova Segretaria del PD”

SANTA MARINELLA – Dal Partito democratico di Santa Marinella/Santa Severa riceviamo e pubblichiamo:

“Finalmente una guida ed un’identità al nostro Partito, principale forza della sinistra. Una giovane donna che ha saputo coinvolgere in pochissimo tempo molte persone e portarle alle urne. Un forte segnale che mancava da tanto.

E’ una vittoria importante e da qui si riparte. Alla nostra Segretaria Nazionale, vogliamo fare i migliori complimenti e l’augurio di poter lavorare serenamente, rinnovando e unendo il popolo di sinistra, recuperando pezzi e tempo perduti.

Il nostro circolo come gli oltre 5000 in Italia si è impegnato con entusiasmo perché tutto si svolgesse nel migliore dei modi e i quasi 300 votanti, hanno atteso in fila pazienti nelle ore di punta, pur di esprimersi. Il PD c’è e con esso il popolo di sinistra che siamo certi, sosterrà Elly Schlein, così come la sosterremo noi.

Abbiamo bisogno di un partito che esca dai salotti radical chic e non celebri se stesso, che sia vicino alla gente e che ascolti i bisogni reali del paese, un partito che metta al centro la dignità delle persone.

Ci teniamo comunque a ringraziare Stefano Bonaccini per l’impegno e la generosità dimostrata in tutta la campagna, sperando possa continuare a dare il suo contributo.

Parlavano già di flop sotto al milione, invece lo abbiamo semplicemente superato, perché nemmeno il freddo e la neve può fermare il popolo democratico che sceglie la sua leadership.

Buon Lavoro Segretaria!”

Partito democratico di Santa Marinella/Santa Severa