S. Marinella. Il Comitato pendolari: “Speriamo che la riqualificazione della stazione FS corrisponda a quanto annunciato”

SANTA MARINELLA – Dal Comitato Pendolari Civitavecchia – Santa Marinella riceviamo e pubblichiamo:

“Il Comitato Pendolari Civitavecchia – Santa Marinella vuole, con il seguente comunicato, commentare gli ultimi sviluppi circa le opere di riqualificazione della stazione di Santa Marinella.

In data 12/05/2021, dopo un avvio dei lavori ad inizio anni passato quasi in sordina, sono stati ufficialmente rivelati ulteriori dettagli sul progetto di riqualificazione in corso per la stazione di Santa Marinella, assieme a pochi rendering che mostrano il possibile risultato finale. Riassumendo, è previsto quanto segue:

? Riqualificazione delle aree di stazione (fabbricato viaggiatori, marciapiedi e sottopassaggio);

? Installazione ascensori;

? Riassetto del piazzale esterno (aree verdi, percorsi pedonali, area di sosta “Kiss&Ride”, stalli per TPL, taxi, motorini, biciclette e per persone a mobilità ridotta).

Queste sono sicuramente ottime notizie, e auspichiamo che gli interventi previsti vengano realizzati in tempi adeguati e senza incontrare particolari ostacoli.

Tuttavia, in relazione a quanto avvenuto con gli interventi di riqualificazione in altre stazioni della FL5, è bene prestare cautela; si passa da casi caratterizzati da un livello qualitativo complessivamente buono (Ladispoli e Marina di Cerveteri) a casi che lasciano ancora l’amaro in bocca a distanza di anni (Civitavecchia). La nostra speranza è che quanto viene mostrato nei rendering corrisponda effettivamente a quanto previsto da questi interventi di riqualificazione, riferendoci in particolare alla presenza di pensiline in stazione e ad un necessario rinnovo del sistema audio-visivo di informazioni al pubblico, cosa di cui non si fa menzione nelle notizie ufficiali”.

L’articolo ufficiale di FS News è consultabile al seguente indirizzo: https://www.fsnews.it/it/focuson/infrastrutture/2021/5/12/riqualificazione-stazione-santa-marinella-rfi.html.

Comitato Pendolari Civitavecchia – Santa Marinella