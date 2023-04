S. Marinella. Il centrodestra presenta la sua coalizione

SANTA MARINELLA – Venerdì 21 aprile, alle ore 18.00 presso lo Sporting Club in via Aurelia 487 in Santa Marinella, saranno presentate le liste della coalizione di Centrodestra per le prossime elezioni comunali di Santa Marinella. Parteciperanno il candidato Sindaco, Domenico Fiorelli, e tutti i candidati alla carica di Consigliere Comunale iscritti nelle liste della coalizione.

All’evento, a testimoniare il sostegno alla candidatura di Domenico Fiorelli, interverranno il Senatore Marco Silvestroni (Fratelli d’Italia), il Senatore Maurizio Gasparri (Forza Italia), il Senatore Claudio Durigon (Lega), l’Onorevole Luciano Ciocchetti (Fratelli d’Italia), l’Onorevole Alessandro Battilocchio (Forza Italia), l’Assessore alla Regione Lazio Giancarlo Righini (Fratelli d’Italia), l’Assessore alla Regione Lazio Fabrizio Ghera (Fratelli d’Italia), l’Assessore alla Regione Lazio Massimiliano Maselli (Fratelli d’Italia), il Consigliere alla Regione Lazio Micol Grasselli (Fratelli d’Italia), il Consigliere alla Regione Lazio Emanuela Mari (Fratelli d’Italia) e il Consigliere alla Regione Lazio Giorgio Simeoni (Forza Italia).