S. Marinella. Firmato l’atto di acquisto del terreno in zona Quartaccia

SANTA MARINELLA – “E’ ufficiale, un nuovo parco pubblico sorgerà nel quartiere Quartaccia. Quello di ieri è stato un pomeriggio proficuo per il Comune di Santa Marinella che è diventato a tutti gli effetti proprietario del terreno che si estende per 2.600 mq nella zona Quartaccia della città. Una vera gioia per i residenti che finalmente potranno beneficiare di un’area verde a pochi metri dalle proprie abitazioni, senza doversi spostare nelle zone più centrali del territorio“. Lo annunciano con soddisfazione il sindaco Pietro Tidei e il capogruppo di maggioranza Andrea Amanati.

“Come annunciato da tempo – afferma Amanati – anche la Quartaccia avrà un parco pubblico attrezzato, un nuovo punto di ritrovo per tutti. In questi giorni prenderà il via la bonifica e dopo la pulizia totale del lotto, la nostra intenzione è realizzare due aree, una dedicata al gioco e l’altra al relax con panchine immerse nel vede”.

“E’ l’ennesima dimostrazione che questa amministrazione sta dando alla sua città, sempre attenta all’ascolto e alle necessità dei suoi cittadini – prosegue il sindaco Tidei – Anziché svendere come molti dicono, continua ad acquistare beni per il patrimonio. La richiesta di realizzare un parco nella zona risale a qualche anno fa e ieri, con un valore di 10 mila euro, è stato possibile procedere all’atto di acquisto del lotto di proprietà Enel. Una volta che il terreno sarà riqualificato e valorizzato, il passo successivo sarà metterlo a gara per l’affidamento, come abbiamo fatto per tutti gli altri parchi, invitando chiunque volesse partecipare, a presentare una propria proposta. Un altro tassello importante si è aggiunto a quella lunga lista di interventi eseguiti fino ad oggi. Grazie all’impegno dell’amministrazione comunale, Santa Marinella sta tornando ad essere quel fiore all’occhiello che oltre al mare e alle spiagge, può offrire molteplici aree verdi estese su tutto il territorio con zone dedicate ai giochi, allo sport e al relax permettendo a tutti di trascorrere liberamente le proprie giornate all’aperto”.