S. Marinella. Firmata intesa tra Comune e Federbalneari

SANTA MARINELLA – È stato firmato questa mattina presso la sede comunale di Via Cicerone alla presenza del Sindaco Pietro Tidei, dell’Assessora all’urbanistica Roberta Gaetani, della consigliera delegata al demanio Danila Verzilli e dal presidente Federbalneari Litorale Nord l’accordo per redigere, a titolo gratuito per il comune, il nuovo Piano di Utilizzo degli Arenili di Santa Marinella.

È stato pertanto formalizzato con un atto molto importante un accordo raggiunto tra le parti già alcuni mesi, fa e che porterà grazie alla competenza e indiscussa esperienza dei tecnici dell’associazione di categoria a risolvere una situazione di stallo che perdura da moltissimi anni. Soddisfazione è stata espressa dal Sindaco che ha seguito in prima persona l’iter amministrativo che si è concluso ufficialmente oggi ma che era iniziato circa un anno fa.

“Vorrei ricordare che Il precedente Pua, uno strumento importantissimo per pianificare tutti i progetti e le attività che si possono attuare lungo il demanio, fu redatto quasi 15 anni fa nel 2007, proprio durante la mia precedente consiliatura – ha commentato Tidei –Successivamente non è mai stato attuato e aggiornato sulla base delle nuove norme e direttive emanate anche più di recente della Regione. L’ennesimo esempio di immobilismo delle passate amministrazioni che è stato anche causa di un fermo nello sviluppo delle attività balneari. Sono felice che il presidente di Federbalneari Marco Maurelli si sia dichiarato disponibile ad assumere tale incarico e sono certo che dalla redazione del nuovo PUA scaturiranno in futuro grandi vantaggi per tutti gli operatori balneari del nostro litorale.

È, infatti, intenzione del Comune di Santa Marinella incrementare l’efficienza del sistema turistico del territorio. In tale prospettiva l’amministrazione, si sta attivando per l’attuazione di vari progetti di riqualificazione delle spiagge”.