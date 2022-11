S. Marinella. Fiorucci: “Il sindaco non sapendo cosa rispondere punta all’offesa e cerca di calciare lungo”

SANTA MARINELLA – Controreplica del consigliere comunale di minoranza Francesco Fiorucci al Sindaco Pietro Tidei sul recente pronunciamento della Corte dei Conti:

“Il sindaco non sapendo cosa rispondere, come al solito punta all’offesa e cerca di calciare lungo.

La Corte dei Conti ha imposto al Comune di Santa Marinella di iscrivere in bilancio passività per oltre 5 milioni di euro; questo è un fatto. La mia colpa, secondo il Sindaco Tidei, è chiedere conto a questa amministrazione dei rilievi della magistratura contabile e della dissonanza tra le sue stesse grida di giubilo e la sonora tirata d’orecchi ricevuta. Non ho ricevuto nessuna risposta e con me non l’hanno ricevuta i cittadini di Santa Marinella; questo è un fatto.

Limitarsi ad indicare come “buffi” il complesso ed articolato sistema di indebitamento del Comune è indice di elevatissima presunzione. Non sono mai entrato nel merito di chi abbia contratto tali buffi, ma solo sulla gravità, accertata all’amministrazione Tidei dai magistrati della Corte dei Conti, di non aver considerato nel bilancio tali debiti: questo è il fatto.

La società municipalizzata, la Santa Marinella Servizi, versa in condizioni amministrative e contabili drammatiche, da un giorno all’altro si renderà necessario un provvedimento di Giunta per il riequilibrio dei conti e la Magistratura contabile ne contesta la gestione, all’inizio cauta ed oculata ed ultimamente, qualcuno ha parlato di modello manageriale, particolarmente ardita e complessa. Anche questo è un fatto sul quale mi attendevo, anche per conto dei cittadini, una risposta fatta di numeri, di azioni positive, di intenzioni e prassi operative. Non ho trovato nulla se non chiacchiere e strepiti, offese ed insinuazioni, quasi come se avessi scoperchiato una pentola che doveva bollire senza fare troppo fumo La Corte dei Conti ha segnalato incongruenze e segnato la via per recuperare aderenza ai principi di regolarità amministrativa ed una stessa ragione di operare in alternativa alle regole sulla contrattazione pubblica; questo è ancora un fatto.

Prego il Sindaco Tidei di non perdere tempo a confrontarsi con un cittadino e consigliere comunale se non per presentare un piano di assestamento dei conti della nostra Città e una strategia concreta ed attuabile per risollevare la Santa Marinella Servizi. Impieghi piuttosto il suo prezioso tempo per preparare il confronto con la Corte dei Conti, per tutelare meglio la nostra Città, per assicurare un futuro ai lavoratori della multiservizi ed alle loro famiglie”.

Francesco Fiorucci – Consigliere comunale Santa Marinella