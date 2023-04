S. Marinella. Finalmente inaugurata via delle Colonie

SANTA MARINELLA – Sabato mattina, alla presenza del sindaco Pietro Tidei, dopo i lunghi lavori che l’hanno interessata è stata inaugurata via delle Colonie.

“Finalmente a partire da oggi – spiega il candidato sindaco Pietro Tidei – via delle Colonie è di nuovo agibile e percorribile, a doppio senso di marcia solo in alcuni tratti. Chi desidera raggiungere o attraversare Santa Marinella può percorrere la statale Aurelia oppure via delle Colonie, un’altra arteria stradale ed un’ottima alternativa alla via principale che soprattutto con le belle stagioni risulta intasata dal traffico. L’intento è di proseguire più avanti, provvedendo anche all’allargamento della curva di via delle colonie, nel tratto che costeggia il Liceo Galileo Galilei, per rendere il percorso interamente percorribile e scorrevole in entrambi i sensi di marcia. Saranno inoltre disposti nuovi parcheggi nella grande area riservata al Nucleo Sommozzatori che potrà garantire posti auto gratuiti a tutta la cittadinanza, in modo tale da rendere libero e scorrevole il passaggio sulla strada. È un’importante soddisfazione che ancora una volta incorona il duro lavoro eseguito in questi cinque anni di mandato, al fianco di persone e professionisti con i quali è stato possibile intraprendere passi importanti per la rinascita di questa città”.