S. Marinella. Ex colonia marina, Tidei replica al Prc: “Ben venga un privato che investe sulla città”

SANTA MARINELLA – Il Sindaco Pietro Tidei replica al PRC di Santa Marinella sulla questione dell’ex colonia marina:

“Il “partito che non c’è” di rifondazione comunista, ha da lamentarsi anche per la riqualificazione dell’ex-colonia di Santa Severa.

Un rudere ormai che sta lì da mezzo secolo, di proprietà della Regione Lazio e che finalmente potrebbe essere reso al territorio in una forma fruibile; ma nemmeno questo sta bene, si attacca il Comune (che poi che centra) che non lo destina a case popolari (e pure qui sbagliano il soggetto).

Il progetto sta sul sito della regione da ottobre 2021 ma solo oggi che un privato ha manifestato un interesse se ne accorgono distolti come erano dalle apericene, e ne invocano un uso assurdo.

Ma vi immaginate se l’ATER spendesse 9 milioni di euro per ricavare una decina di appartamenti dall’ex colonia? Avremmo le case popolari più care dell’universo. Invece di queste assurdità questa amministrazione di concerto con la regione Lazio e con l’Ater ha messo in itinere, con la prima la costruzione di alloggi nella forma del “social housing” e con la seconda l’acquisizione di alloggi a via Elcetina in via di consegna.

Ormai queste proteste a prescindere non sono più ascoltabili, una maniera di fare politica neanche del ‘900 ma del secolo ancora prima, che maschera la assoluta incapacità di formulare proposte.

Una visione limitata e progettualmente asfittica che se seguita condurrebbe Santa Marinella nell’abbandono più totale. Ben venga chi investe, anche se privato, nella riqualificazione della città, quell’ex-colonia diventerà portatrice di turismo e di posti di lavoro ed entrerà a far parte della nuova Santa Marinella che sta nascendo. Siamo qui a dover replicare invece alle ennesime assurde esternazioni di Rifondazione Comunista partito ormai distante dalla realtà che vorrebbe far costruire case polari sulla spiaggia dove ore sorge l’ex Colonia Marina, in un luogo dove invece esiste una destinazione turistico ricettiva e dove potrà sorgere una struttura in grado di portare sviluppo economico e occupazionale senza precedenti per il nostro comprensorio Invece di lanciare proposte prive di ogni fondamento anche giuridico oltre che logico gli esponenti di PRC farebbero meglio ad interrogarsi sul perché invece in oltre 50 anni in questo comune non è mai stata fatta una seria politica per la casa Questo almeno fino a quando non è subentrata questa amministrazione che grazie al proficuo e costante impegno in collaborazione con l’Ater già tra pochi giorni a pochi giorni sarà in grado di consegnare le prime case popolari agli aventi diritto. Inoltre sempre perseguendo una politica sociale di vicinanza anche alle fasce di popolazione con reddito più basso stiamo per realizzare ben 120 appartamenti di edilizia economica nella zona 167 di Santa Severa Mi sarei aspettato un plauso da parte di Rifondazione che almeno a parole ma non nei fatti si è sempre professato un partito al fianco dei deboli e delle fasce di popolazione più fragili invece non trova di meglio da fare che contestare un progetto che porterà indubbi benefici per tutto il comprensorio”.

Avv. Pietro Tidei – Sindaco di Santa Marinella