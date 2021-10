S. Marinella. Elisabetta Gallo nuova segretaria del PRC: “Restiamo all’opposizione della Giunta Tidei”

SANTA MARINELLA – Il 19 ottobre si è celebrato il congresso del Circolo PRC “M. Benedetti Michelangeli” di S. Marinella, la cui segreteria è stata affidata ad Elisabetta Gallo.

“L’attività di Rifondazione non si è mai fermata nel territorio Comunale – si legge in una nota del circolo – dalla presentazione dei propri candidati nella lista Civica “Il Paese che vorrei” nel 2018 fino ad oggi. Il programma politico del Direttivo appena eletto conferma la linea di ferma opposizione alla Giunta Tidei ed il sostegno sia alla lista Civica il “PcV” che al suo gruppo consiliare. Rifondazione continuerà la battaglia sui temi referendari in difesa dei beni comuni e profonderà il massimo impegno affinché la democrazia e la trasparenza trionfino sulle logiche privatistiche dei “Project Financing”. Continuerà l’impegno per fermare il consumo di suolo e la cementificazione del territorio, garantendo il diritto all’abitare tramite la riqualificazione del patrimonio edilizio, pubblico e privato, abbandonato al degrado. Alla vigilia dell’XI Congresso nazionale di Rifondazione, Il Circolo di S. Marinella lavorerà per un maggiore coordinamento con i circoli della Federazione del PRC Civitavecchia ma anche con tutti i Comitati che, nel nostro comprensorio, si battono per la difesa del lavoro, della salute e dell’ambiente”.