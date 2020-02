S. Marinella. E’ Alberto Corrao il nuovo allenatore del Pyrgi

SANTA MARINELLA – E’ Alberto Corrao il coach scelto dalla società Pyrgi per sostituire il dimissionario Giorgio Russo. Serviva una sterzata e così è stato, una guida d’esperienza quella che patron Pierosara ha messo sul campo per risollevare le sorti della squadra santamarinellese. In passato Alberto Corrao ha calcato i parquet soprattutto nel settore giovanile e minibasket, con esperienze anche in Promozione, e quest’anno è anche alla guida dell’Under18 femminile del S. Marinella. Scelta proiettata anche al futuro quella intrapresa dalla società, necessaria per portare finalmente il settore giovanile da protagonista nella massima serie in cui è impegnato il Pyrgi.

“Sono onorato della chiamata e dell’esperienza che mi appresto a fare in questa nuova avventura – dichiara coach Corrao – Ho già incontrato i ragazzi martedi e ho fatto con loro il primo allenamento. Ho visto tanta qualità nei cosiddetti senior, cosi come ne ho vista nei più giovani. Confido molto nei senior in questo cammino, perchè la loro esperienza in questi campionati, seppur siano giovani anche loro, dovrà essere la punta di diamante per far crescere i più giovani al loro fianco. Bisognerà giocare poi da squadra per raggiungere un obiettivo non cosi lontano.”