S. Marinella. Due nuove caserme in città. Tidei: “Una garanzia per la città”

SANTA MARINELLA – “E’ stato pubblicato un avviso per la manifestazione di interesse per acquisire un terreno per la realizzazione di due nuove caserme per l’Arma dei Carabinieri e per il Comando Carabinieri per la Tutela Forestale. Un grande polo di sicurezza sorgerà nel cuore di Santa Marinella”. Lo riferisce il sindaco Pietro Tidei che ricorda a chi fosse interessato, tra privati cittadini, società ed Enti, di presentare la domanda cosicché possa essere valutata dagli Uffici preposti. “L’avviso pubblico – spiega il primo cittadino – riguarderà anche la sistemazione degli alloggi di servizio che saranno affidati ai militari che presteranno appunto servizio nella nostra città. Questa procedura di interesse fa seguito ad un accordo già sottoscritto tra Comune, Agenzia del Demanio e Ministero della Difesa per la realizzazione di un grande polo di sicurezza dedicato all’Arma dei Carabinieri. Le basi del progetto ebbero inizio a maggio dello scorso anno e recentemente furono riportate in una delibera approvata in giunta a seguito di un incontro che si è tenuto in presenza degli ufficiali del Comando provinciale di Civitavecchia. Dopo anni di sfratti, finalmente il Comando dei Carabinieri e il nucleo dei Forestali potranno avere una sede vera e propria e godere di una caserma nuova e moderna nella nostra città. Per noi questo è un grande risultato. Inoltre, ospitando una folta presenza di militari, Santa Marinella potrà beneficiare di un servizio aggiuntivo, ciò vuol dire una maggiore e costante sicurezza sul territorio comunale”.